Crans Montana la notizia sull’Italiana dispersa è arrivata ora

È arrivata la notizia dell’Italiana dispersa a Crans Montana, in Svizzera. La tragedia avvenuta nella località alpina ha causato numerose vittime, e le ricerche sono ancora in corso. La situazione resta grave e le autorità continuano a monitorare gli sviluppi. Seguiranno aggiornamenti appena disponibili.

Il bilancio della strage di Crans Montana, in Svizzera, continua a essere estremamente grave. Nel locale Le Constellation, devastato da un violento incendio nella notte di San Silvestro, hanno perso la vita almeno 47 persone e altre 112 sono rimaste ferite. Tra le vittime e i coinvolti figurano anche diversi cittadini italiani: sei risultano ufficialmente dispersi, mentre tredici sono stati ricoverati in vari ospedali. Quella che doveva essere una serata di festa per l'arrivo del nuovo anno si è trasformata, in pochi minuti, in un dramma collettivo che ha colpito profondamente sia la comunità locale sia l'opinione pubblica internazionale. Leggi anche: "Tornata a casa". Tragedia di Crans Montana, viva la 27enne dispersa Leggi anche: Crans Montana, è tornata a casa l'insegnante mantovana data per dispersa. Chi manca ancora all'appello LIVE Crans Montana, le vittime, i dispersi, la dinamica dell'incendio: tutti gli aggiornamenti - Almeno 40 morti e 115 feriti nell'esplosione causata da un incendio all'interno del locale "Le Constellation" di Crans- gazzetta.it

Strage di Crans Montana, gli aggiornamenti e le notizie | Almeno 47 morti e 112 feriti nell'incendio del locale - Una sedicenne è in coma al Niguarda di Milano. tg.la7.it

Le notizie sulla strage di Crans-Montana - L’incendio di capodanno in un località turistica nelle Alpi svizzere lascia aperti ancora molti interrogativi, mentre si avviano l’inchiesta e l’identificazione delle vittime. internazionale.it

I nomi degli italiani dispersi e feriti nell’inferno di Crans-Montana. Oggi la visita di Tajani x.com

Strage a Crans-Montana, la Farnesina: 19 italiani coinvolti tra feriti e dispersi - facebook.com facebook

