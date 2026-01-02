Crans-Montana la fontanella | ecco come il locale è diventato una trappola

A Crans-Montana, la tragedia avvenuta al disco-bar Le Constellation nella notte di Capodanno 2026 è stata collegata all’uso della

La tragedia del disco-bar Le Constellation a Crans-Montana, nella notte di Capodanno 2026, sembra essere partita proprio dalla "fontanella" (o sparkler, bougie étincelle), un accessorio festivo comune nelle discoteche: una candela scintillante, simile a un piccolo bengala, fissata sopra le bottiglie di champagne per celebrare compleanni o momenti speciali.Secondo testimonianze concordanti di sopravvissuti e fonti investigative preliminari, durante la festa una o più bottiglie sono state portate in sala con queste fontanelle accese. In particolare, diversi testimoni descrivono una cameriera (o un cliente) issata sulle spalle di un collega o di un altro ragazzo, che teneva la bottiglia alta, avvicinando pericolosamente le scintille al soffitto basso del locale.

Le cause della strage di Crans-Montana: la fontanella, il soffitto basso e la scala stretta. «Quando hanno spaccato le finestre per scappare, l'incendio è aumentato di 10 volte» - Le autorità svizzere hanno parlato di «flashover», un fenomeno pericolosissimo, che vede il fuoco propagarsi all’improvviso e con violenza in ambienti chiusi, provocando una o più esplosioni ... msn.com

Crans Montana, ma com’è possibile che sia scoppiato un incendio in così pochi minuti? - La tragedia di Crans Montana ha lasciato il mondo intero sconvolto e incredulo: un incendio nel locale ha provocato morte e feriti. donnapop.it

I nomi degli italiani dispersi e feriti nell’inferno di Crans-Montana. Oggi la visita di Tajani x.com

Strage a Crans-Montana, la Farnesina: 19 italiani coinvolti tra feriti e dispersi - facebook.com facebook

