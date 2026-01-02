Crans-Montana la famiglia di Emanuele rompe il silenzio | Hanno detto che è morto ma… Shock sul giovane italiano

A Crans-Montana, la famiglia di Emanuele ha rotto il silenzio, smentendo le notizie sulla sua morte. La tragedia che ha coinvolto il giovane italiano ha suscitato grande shock e preoccupazione. In seguito all’incidente, il bilancio ufficiale è di 47 vittime, con alcuni corpi ancora da identificare. La vicenda resta sotto stretta osservazione, mentre le autorità continuano le indagini e le ricerche.

Crans-Montana, la famiglia di Emanuele rompe il silenzio: “Hanno detto che è morto, ma.”. Shock sul giovane italiano – Nelle ore successive alla grave tragedia avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera, il quadro generale resta estremamente pesante: il bilancio ufficiale parla di 47 vittime, come comunicato nella mattinata di venerdì dalla Farnesina, con cinque corpi che non risultano ancora identificati. Le informazioni che riguardano l’incendio esploso nel locale « Le Constellation » continuano a emergere in maniera frammentaria, mentre proseguono le operazioni di riconoscimento delle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Crans-Montana, la famiglia di Emanuele rompe il silenzio: “Hanno detto che è morto, ma…”. Shock sul giovane italiano Leggi anche: Chi era Emanuele Galeppini, il giovane talento del golf italiano morto nel rogo di Crans-Montana Leggi anche: Crans Montana, morto un 17enne italiano nell’incendio: Emanuele era una giovane promessa del golf Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crans-Montana, da Emanuele a Riccardo: sei giovanissimi dispersi, tredici feriti negli ospedali; Emanuele e quel telefono muto: “Aiutateci a ritrovare nostro figlio”; Incendio a Capodanno, un genovese tra le vittime; Incendio di Crans Montana, la Liguria si stringe intorno alla famiglia di Emanuele. Crans Montana, la Federgolf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini. Ma lo zio: "È tra i dispersi" - Aumenta il numero dei ragazzi dispersi nella strage avvenuta in Svizzera , avvenuta durante la notte di Capodanno a Crans- corrieredellosport.it

“Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana, è la prima vittima italiana”. Ma lo zio smentisce: “Aspettiamo il Dna” - La giovane promessa del golf in aprile aveva vinto l’Omega Dubai Creek Amateur ... quotidiano.net

Emanuele Galeppini morto a Crans Montana, l’annuncio della Federgolf. Lo zio: “Aspettiamo l’esame del DNA” - Il 17enne golfista Emanuele Galeppini sarebbe la prima vittima italiana identificata della strage di Capodanno a Crans- fanpage.it

Crans-Montana, media: il locale faceva entrare anche i tredicenni - facebook.com facebook

Incendio a Crans-Montana, il video che mostra l’inizio del rogo nel locale x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.