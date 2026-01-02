Crans-Montana la commozione dell’inviato di La7 durante il Tg

Durante il telegiornale delle 20 del primo gennaio su La7, l’inviato Guy Chiappaventi ha mostrato un volto segnato dall’emozione mentre commentava la tragedia di Crans-Montana, che ha causato oltre 40 vittime. La sua voce rotta e il suo sforzo di mantenere la compostezza testimoniano la gravità dell’evento e l’impatto emotivo di quella giornata.

La voce rotta e il volto affranto. L'inviato Guy Chiappaventi trattiene a stento le lacrime in collegamento da Crans-Montana, durante il tg La7 delle 20 dell'1 gennaio, parlando della tragedia che ha provocato oltre 40 morti. Il video è stato condiviso da molti utenti sui social che hanno sottolineato la sensibilità del giornalista.

