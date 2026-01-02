Crans-Montana la commozione dell’inviato di La7 durante il Tg

Da lapresse.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il telegiornale delle 20 del primo gennaio su La7, l’inviato Guy Chiappaventi ha mostrato un volto segnato dall’emozione mentre commentava la tragedia di Crans-Montana, che ha causato oltre 40 vittime. La sua voce rotta e il suo sforzo di mantenere la compostezza testimoniano la gravità dell’evento e l’impatto emotivo di quella giornata.

La voce rotta e il volto affranto. L’inviato Guy Chiappaventi trattiene a stento le lacrime in collegamento da Crans-Montana, durante il tg La7 delle 20 dell’1 gennaio, parlando della tragedia che ha provocato oltre 40 morti. Il video è stato condiviso da molti utenti sui social che hanno sottolineato la sensibilità del giornalista. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

crans montana la commozione dell8217inviato di la7 durante il tg

© Lapresse.it - Crans-Montana, la commozione dell’inviato di La7 durante il Tg

Leggi anche: Inviato di La7 in lacrime durante la diretta da Crans-Montana: “Erano ragazzi, scusatemi” (VIDEO)

Leggi anche: Cambia programmazione Rai per la tragedia Crans-Montana: edizioni straordinarie del Tg e aggiornamenti in diretta

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

crans montana commozione dell8217inviatoCrans-Montana, la commozione in diretta dell'inviato del Tg La7 - Montana, durante il tg La7 delle 20 di ieri sera l’inviato Guy Chiappaventi non è riuscito a trattenere la commozione mentre raccontava i dettagli della ... repubblica.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.