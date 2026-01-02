Crans-Montana incendio fa strage in locale Le Constellation durante la festa di Capodanno | 47 morti e 115 feriti 6 italiani dispersi Tajani oggi sul posto – La diretta

Nella notte di Capodanno, l’incendio nel locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana ha causato una tragedia, con 47 vittime e 115 feriti, tra cui sei italiani dispersi. La località svizzera si trova ora sotto i riflettori, mentre le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza. Il sindaco e le autorità italiane sono sul posto per seguire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Tragedia nella rinomata località sciistica svizzera di Crans-Montana nella notte di capodanno. Un incendio ha bruciato completamente il locale 'Le Constellation' dove centinaia di persone, moltissimi giovani, stavano festeggiando l'arrivo dell'anno nuovo. Il bilancio è attualmente di 47 vittime accertate e circa 115 feriti. Fra di loro "molti stranieri", secondo le autorità. Secondo i primi rilievi è da escludere la matrice dolosa e, al momento, le autorità non hanno effettuato fermi. Gli inquirenti pensano piuttosto a un 'flashover', ovvero un fenomeno che vede il fuoco propagarsi all'improvviso e con violenza in ambienti chiusi causando una o più esplosioni.

Crans-Montana, perchè il "flashover" rende gli incendi così letali: "600 gradi in pochi minuti" - Spesso tutto nasce da una scintilla, ma che fa divampare le fiamme in modo impressionante, per un fenomeno inquadrato dalla scienza, e letterature sull'argomento come un fulmineo, subitaneo propagarsi ... msn.com

Crans-Montana, incendio in un locale a Capodanno: 47 morti. Sei italiani dispersi e 13 feriti - Dramma nella rinomata località sciistica Svizzera di Crans- msn.com

STRAGE ALLA FESTA DI CAPODANNO A CRANS MONTANA, IN SVIZZERA

"Molti corpi irriconoscibili". Serviranno giorni per identificare le vittime di Crans-Montana x.com

Il materiale dei pannelli fonoassorbenti, le candele sullo champagne, l'effetto flashover: le foto che raccontano gli ultimi istanti prima della strage di Crans-Montana - facebook.com facebook

