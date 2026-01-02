Crans Montana il soffitto in poliuretano in fiamme per le candele dello champagne e i tentativi con le giacche | foto e video che mostrano come è nato l' incendio

A Crans Montana, un incendio si è sviluppato durante un evento, coinvolgendo un soffitto in poliuretano in fiamme, causato da candele di champagne e tentativi con le giacche. Nella scena, un cameriere con maschera e una collega con casco trasportano bottiglie di champagne con candele accese, documentando il momento attraverso foto e video. Ecco come è nato l'incendio, in un contesto di attenzione e precauzione.

Un cameriere con una maschera sul viso porta sulle spalle una collega, che invece indossa un casco. Entrambi portano in mano delle bottiglie di champagne, sulle quali sono poste le candele con.

Strage Crans-Montana, la trappola era nel soffitto: perché il poliuretano ha ucciso in pochi minuti - Montana: come il poliuretano e i materiali del soffitto hanno trasformato il locale in una trappola mortale in pochi minuti. msn.com

CRANS-MONTANA POLIURETANO Crans-Montana, il soffitto mortale: come il poliuretano ha trasformato una festa in una trappola letale - Le scintille delle candele pirotecniche avrebbero innescato una reazione immediata su un rivestimento altamente infiammabile ... statoquotidiano.it

Incendio a Crans-Montana: tra le vittime Emanuele Galeppini, promessa del golf italiano #SkySport x.com

Da ieri le immagini e i racconti che arrivano da Crans-Montana parlano di panico, fumo, fughe disperate e di un incendio che si è propagato in pochi istanti. Il mio pensiero va a chi ha perso un figlio, un amico o un fratello; a chi ora è ricoverato in ospedale e a - facebook.com facebook

