Crans Montana il soffitto in poliuretano in fiamme per colpa delle candele dello champagne | foto e video che mostrano come è nato l' incendio

Un incendio si è sviluppato nel soffitto in poliuretano di Crans Montana, provocato dalle candele poste sulle bottiglie di champagne. Le immagini mostrano un cameriere con mascherina e una collega con casco che trasportano bottiglie illuminate. Qui trovate foto e video che documentano l’origine dell’incendio e la scena durante l’intervento di emergenza.

Un cameriere con una maschera sul viso porta sulle spalle una collega, che invece indossa un casco. Entrambi portano in mano delle bottiglie di champagne, sulle quali sono poste le candele con. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Crans Montana, il soffitto in poliuretano in fiamme per colpa delle candele dello champagne: foto e video che mostrano come è nato l'incendio Leggi anche: Crans Montana, i pannelli sul soffitto in poliuretano e le candele sullo champagne: così è scoppiato l'incendio (che i ragazzi volevano spegnere con le giacche) Leggi anche: Crans-Montana, il momento in cui scoppia l’incendio: la foto delle candele accese verso il soffitto e le fiamme che divampano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Strage ?Crans-Montana, la trappola era nel soffitto: perché il poliuretano ha ucciso in pochi minuti; Crans Montana, il soffitto in poliuretano in fiamme per colpa delle candele dello champagne: foto e video che mostrano come è nato...; Crans Montana, i pannelli sul soffitto in poliuretano e le candele sullo champagne: così è scoppiato l'incendio (che i ragazzi volevano...; Crans-Montana, chi sono gli italiani dispersi: i nomi. Molti minorenni, i più giovani hanno 16 anni. Crans Montana, i pannelli sul soffitto in poliuretano e le candele sullo champagne: così è scoppiato l'incendio (che i ragazzi volevano spegnere con le giacche) - Un cameriere con una maschera sul viso porta sulle spalle una collega, che invece indossa un casco. msn.com

CRANS-MONTANA POLIURETANO Crans-Montana, il soffitto mortale: come il poliuretano ha trasformato una festa in una trappola letale - Le scintille delle candele pirotecniche avrebbero innescato una reazione immediata su un rivestimento altamente infiammabile ... statoquotidiano.it

Strage Crans-Montana, la trappola era nel soffitto: perché il poliuretano ha ucciso in pochi minuti - Montana: come il poliuretano e i materiali del soffitto hanno trasformato il locale in una trappola mortale in pochi minuti. msn.com

Da ieri le immagini e i racconti che arrivano da Crans-Montana parlano di panico, fumo, fughe disperate e di un incendio che si è propagato in pochi istanti. Il mio pensiero va a chi ha perso un figlio, un amico o un fratello; a chi ora è ricoverato in ospedale e a - facebook.com facebook

Crans-Montana, strage di Capodanno. Un centinaio di feriti in condizioni critiche, nel bar anche tredicenni x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.