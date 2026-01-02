Umberto Marcucci, padre di uno dei ragazzi feriti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, ha dichiarato che suo figlio sta male, ma è vivo. La sua priorità è la sopravvivenza del giovane, sottolineando l’importanza di questo aspetto in un momento di grande preoccupazione. La situazione resta sotto osservazione, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei giovani coinvolti.

“Mio figlio sta male, però è vivo e questa è la cosa più importante per noi”. Così Umberto Marcucci, padre di uno dei ragazzi rimasti feriti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, ha risposto ai cronisti, riguardo alle condizioni del figlio. “Il ragazzo ha ustioni sul 30-40% del corpo – ha detto Marcucci – Ringraziando il cielo sono su braccia, schiena e capelli. È stato colpito dalle fiamme mentre scappava dal locale”, ha raccontato il padre, che quella notte è riuscito a parlargli durante le prime operazioni di soccorso. “Il ragazzo si trova ora in coma farmacologico ed è già stato sottoposto a interventi” ha spiegato il padre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans Montana, il padre di uno dei ragazzi: “Mio figlio sta male ma è vivo, è questa la cosa più importante”

