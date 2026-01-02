A Crans-Montana, un incendio si sviluppa improvvisamente, catturato in una fotografia che mostra candele accese rivolte verso il soffitto, mentre le fiamme si espandono. Questo episodio evidenzia come un momento di convivialità possa trasformarsi in una situazione di emergenza, ricordando l’importanza di attenzione e prevenzione negli ambienti domestici.

Roma, 2 gennaio 2026 – Le “candele scintillanti” alzate verso il soffitto, momenti di gioia che preludono alla tragedia. La foto che immortala l’innesco dell’ incendio nel bar Le Constellation di Crans Montana circola su diversi media elvetici e francesi, tra cui Bfmtv. Confermerebbe, sostanzialmente, lo scenario paventato ieri e filtrato già poche ore dopo la strage in Svizzera. Siamo intorno all’1:30 del primo gennaio e nel locale della nota località sciistica sono in corso i festeggiamenti per il Capodanno. A quanto si vede dalle immagini, il disco-bar è gremito: ai tavoli arrivano bottiglie di vino, probabilmente champagne, accompagnate da queste fontanelle pirotecniche, una sorta di mini-bengala. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crans-Montana, il momento in cui scoppia l’incendio: la foto delle candele accese verso il soffitto e le fiamme che divampano

