Crans Montana il golfista Emanuele Galleppini tra le vittime del rogo

Emanuele Galleppini, golfista italiano, è tra le vittime dell’incendio che ha interessato il bar-discoteca Le Constellation a Crans Montana, in Svizzera. L’incidente ha causato diverse perdite e ha coinvolto numerosi presenti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio, mentre le famiglie e la comunità locale affrontano il dolore di questa tragedia.

Tra le vittime dell'incendio nel bar discoteca Le Constellation, a Crans Montana, in Svizzera c'è il golfista Emanuele Galleppini. Non è riuscito a fuggire dal rogo. La Federazione Italiana Golf che lo ricorda come "un atleta che portava con se' passione e valori autentici". Le autorità non hanno però ancora confermato i nomi delle vittime. Gli investigatori hanno avviato le indagini per identificare le vittime dell'incendio nella cittadina nel cuore delle Alpi, trasformando una festa di Capodanno in una delle peggiori tragedie del Paese. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo a Le Constellation che ha ucciso circa 40 persone e ne ha ferite altre 115, seppure alcuni dei sopravvissuti abbiano descritto candele scintillanti infilati su bottiglie di champagne che avrebbero preso fuoco.

Tragedia di Crans-Montana: addio al 17enne golfista Emanuele Galeppini - La federazione italiana golf ha espresso cordoglio per la scomparsa di un "giovane atleta che incarnava passione e valori autentici" ... sportal.it

Crans-Montana, tra le vittime il 16enne Emanuele Galeppini - E’ stato identificato tra le vittime del devastante incendio al bar La Constellation di Crans Montana, in Svizzera, anche Emanuele Galeppini, giovane golfista italiano di 16 anni. corrieredellacalabria.it

Da ieri le immagini e i racconti che arrivano da Crans-Montana parlano di panico, fumo, fughe disperate e di un incendio che si è propagato in pochi istanti. Il mio pensiero va a chi ha perso un figlio, un amico o un fratello; a chi ora è ricoverato in ospedale e a - facebook.com facebook

Crans-Montana, strage di Capodanno. Un centinaio di feriti in condizioni critiche, nel bar anche tredicenni x.com

