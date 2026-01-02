Crans-Montana il flashover e l’incendio | Aria irrespirabile in 2 minuti

Un incendio presso il locale Le Constellation a Crans-Montana ha causato un rapido deterioramento della qualità dell’aria, rendendola irrespirabile in soli due minuti. L’incidente evidenzia l’importanza di sistemi di sicurezza efficaci e di una pronta evacuazione per garantire la tutela delle persone presenti. La situazione sottolinea come, in casi di incendio, l’aria può diventare rapidamente pericolosa, richiedendo interventi tempestivi e misure di prevenzione adeguate.

(Adnkronos) – In due minuti l'aria nel locale Le Constellation è diventata irrespirabile dopo l'inizio dell'incendio. Per salvarsi, le persone avrebbero dovuto strisciare sul pavimento per sfuggire al flashover, il fenomeno per cui tutti i materiali combustibili in un ambiente prendono fuoco in contemporanea. Lo spiega all'Adnkronos Danilo Coppe, uno dei maggiori esperti italiani nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Cos’è il flashover, il pericoloso fenomeno che ha scatenato l’incendio a Crans-Montana Leggi anche: Strage di Crans-Montana, cos’è il flashover che può aver trasformato l’incendio in strage Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crans-Montana l’inchiesta sulla strage | l’incendio partito nel piano sotterraneo del bar Candele sullo champagne o petardo. Crans-Montana, il flashover e l'incendio: "Aria irrespirabile in 2 minuti" - La ricostruzione di Danilo Coppe, uno dei maggiori esperti italiani nel campo dell'esplosivistica, fondatore e presidente dell'Ire di Parma (Istituto di Ricerca Esplosivistica) ... adnkronos.com

