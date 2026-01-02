Crans-Montana il fidanzato di una italiana ferita | L’ho vista bruciare intorno a noi l’inferno

Crans-Montana, un incidente ha coinvolto Eleonora, una giovane italiana ferita durante un episodio di caos nel locale. Testimoni descrivono come sia stata spinta dalla folla e abbia subito gravi ferite, mentre i soccorritori intervenivano sul posto. La vicenda evidenzia la gravità di situazioni di emergenza in ambienti affollati, sottolineando l’importanza di misure di sicurezza adeguate per prevenire tragedie.

"Eleonora è stata scaraventata all'interno del locale dalla folla che premeva per uscire", racconta a Fanpage.it il fidanzato di una delle persone ferite nella strage di Crans-Montana in Svizzera. Dopo qualche istante Filippo ritrova la fidanzata: " L'ho riconosciuta dalla giacca, era all'interno, l'ho vista scavalcare le macerie e uscire, l'ho rincorsa.

Crans Montana, l'italiano che ha salvato 10 ragazzi: «Porta d’emergenza bloccata, imploravano aiuto. Mia figlia salva perché arrivata lì tardi» - «Ho sfondato la porta di emergenza e mi sono caduti addosso dei corpi di ragazzi. ilmattino.it

Crans Montana, alcuni testimoni: chi riusciva a scappare è stato aiutato x.com

Strage a Crans Montana. Un 16enne che era all'interno del locale racconta come ha preso fuoco il soffitto. - facebook.com facebook

