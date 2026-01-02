Crans-Montana il bilancio delle vittime rischia di aggravarsi | Un centinaio di feriti in condizioni critiche – La diretta

Il bilancio delle vittime della recente tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, potrebbe peggiorare, con circa un centinaio di feriti in condizioni critiche. L'incidente, avvenuto durante i festeggiamenti di Capodanno, ha già causato almeno 47 decessi. La situazione rimane sotto stretta osservazione mentre le autorità monitorano gli sviluppi e forniscono aggiornamenti sulla sicurezza e sulla gestione dell'emergenza.

Potrebbe ancora aggravarsi il bilancio della strage di Capodanno nel bar di Crans-Montana, in Svizzera, in cui hanno perso la vita almeno 47 persone. Gli sforzi in queste ore si stanno concentrando soprattutto su due fronti: la ricerca dei dispersi e la cura dei feriti. «Stiamo seguendo le famiglie italiane che sono lì in attesa di avere notizie», ha assicurato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento telefonico con Quarto Grado su Rete 4, sottolineando che «è difficilissimo identificare le vittime» e «ci vorranno settimane per comprendere di chi si tratta». Al momento, ha confermato Tajani, si contano 19 italiani coinvolti.

