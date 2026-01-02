Crans-Montana i racconti di chi c’era | Trasportavano i feriti distesi sulle panche

A Crans-Montana, nel gennaio 2026, testimoni raccontano di un evento improvviso caratterizzato da una densa nube di fumo nero che ha causato panico e difficoltà respiratorie. Le testimonianze descrivono scene di emergenza, con feriti trasportati distesi sulle panche e persone che hanno lottato per uscire dal locale. Questi racconti offrono uno sguardo diretto su un episodio che ha segnato la comunità.

Crans-Montana (Svizzera), 2 gennaio 2026 - È successo tutto all’improvviso: il bar si è riempito di “una nube di fumo nero molto denso, non si riusciva più a respirare le finestre erano bloccate e ho pensato che sarei morto, ma alla fine sono riuscito a tirare un calcio al vetro: è caduto e siamo riusciti ad uscire”. Ad Axel e Nathan, due giovani francesi intervistati dal canale televisivo Bfmtv il destino ha sorriso, ma dei loro amici, con cui hanno passato la serata, non si hanno ancora notizie che ha scoprecise. Nell’ incendio che ha sconvolto la località sciistica di Crans-Montana (Canton Vallese) la notte di Capodanno sono morte “una quarantina” di persone, mentre circa 115 feriti hanno riportato lesioni più o meno gravi e sono state portate in vari ospedali del Paese tra cui Ginevra, Zurigo, Sion e Losanna, ma anche in Italia, Germania e Francia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

