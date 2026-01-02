Crans-Montana i proprietari del locale distrutto dalle fiamme rompono il silenzio

A poche ore dall’incendio che ha distrutto Le Constellation a Crans-Montana, i proprietari del locale hanno deciso di parlare per la prima volta. La tragedia della notte di Capodanno ha lasciato molte domande senza risposta, mentre emergono nuovi dettagli sulla dinamica dell’incendio e le possibili cause. Qui di seguito, gli aggiornamenti più recenti sulla vicenda e le dichiarazioni ufficiali.

A distanza di ore dalla tragedia che ha sconvolto la notte di Capodanno a Crans-Montana, emergono nuovi elementi su quello che era Le Constellation, il locale trasformato in una trappola mortale durante i festeggiamenti. Un luogo simbolo della movida della località sciistica svizzera, frequentato soprattutto da giovanissimi, che secondo quanto riferito dai gestori era stato più volte sottoposto a controlli nel corso degli anni. “Tre volte in dieci anni” e sempre con esito regolare, tanto che “tutto era fatto secondo le norme”, ha dichiarato Jacques Moretti in un’intervista rilasciata alla Tribune de Genève, parole che oggi risuonano con un peso ancora più drammatico alla luce del bilancio di almeno 47 morti e 119 feriti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Chi sono i proprietari del locale della strage a Crans-Montana Leggi anche: Crans-Montana, chi sono i proprietari del locale Le Constellation Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Chi sono Jessica e Jacques Moretti, i proprietari del bar di Crans-Montana. Interrogati dagli investigatori; Strage Crans-Montana, chi sono i proprietari del locale; Crans Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation: Jacques e Jessica Moretti vivi, lei ferita. «Sono sconvolti»; Svizzera, i proprietari del bar della strage. Crans-Montana, chi sono i proprietari del locale Le Constellation - Jacques e Jessica Moretti, marito e moglie, avevano rilevato Le Constellation nel 2015, allora in stato di abbandono, trasformandolo in un locale molto frequentato ... msn.com

Strage Crans-Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation - Sono sopravvissuti al rogo che ha distrutto il bar e in cui hanno perso la vita almeno 47 persone, perlopiù giovan ... tg24.sky.it

Chi sono i proprietari del locale Le Constellation. Dove sono ora Jacques e Jessica Moretti, i coniugi francesi che hanno altri due locali a Crans-Montana - La donna sarebbe rimasta ustionata al braccio nel rogo che ha fatto una strage ... msn.com

Il locale Le Constellation di Crans-Montana ha chiuso tutti i profili social. Ma su TripdAvisor si possono vedere ancora le foto degli interni e c'è un dettaglio non sfugge all'attenzione - facebook.com facebook

Tajani a Crans-Montana: «Non possiamo alleviare il dolore, ma garantiamo presenza e verità» x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.