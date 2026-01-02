Crans-Montana gli amici milanesi scampati al rogo | Eravamo in fila per entrare ci ha salvati un autobus
Durante una visita a Crans-Montana, alcuni amici milanesi sono sfuggiti per un soffio a un incidente. In attesa di entrare, hanno deciso di cambiare itinerario all’ultimo momento, salendo a bordo di un autobus che si trovava alla rotatoria. La loro pronta reazione e un gesto spontaneo dell’autista hanno evitato conseguenze più gravi, dimostrando come anche un semplice cambio di programma possa fare la differenza in situazioni impreviste.
All’ultimo momento hanno cambiato programma. «C’era l’autobus alla rotonda. Il mio amico ha detto: “Beh andiamo a Montana”, quindi io mi sono messo a correre, le porte dell’autobus si erano già chiuse però l’autista le ha riaperte». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
