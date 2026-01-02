Durante una visita a Crans-Montana, alcuni amici milanesi sono sfuggiti per un soffio a un incidente. In attesa di entrare, hanno deciso di cambiare itinerario all’ultimo momento, salendo a bordo di un autobus che si trovava alla rotatoria. La loro pronta reazione e un gesto spontaneo dell’autista hanno evitato conseguenze più gravi, dimostrando come anche un semplice cambio di programma possa fare la differenza in situazioni impreviste.

All’ultimo momento hanno cambiato programma. «C’era l’autobus alla rotonda. Il mio amico ha detto: “Beh andiamo a Montana”, quindi io mi sono messo a correre, le porte dell’autobus si erano già chiuse però l’autista le ha riaperte». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans-Montana, gli amici milanesi scampati al rogo: «Eravamo in fila per entrare, ci ha salvati un autobus»

Leggi anche: Gli amici milanesi scampati al rogo, il racconto fra le lacrime: “Eravamo in fila per entrare nel pub, salvi grazie a un autobus”. Fra i dispersi Chiara Costanzo e Achille Barosi

Leggi anche: Scoppia un incendio in un bar a Capodanno: "Ci sono diversi morti". Le esplosioni, poi il rogo: tragedia a Crans-Montana

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tragedia Crans Montana, il racconto di due amici milanesi: Per fortuna non ci hanno fatto entrare nel locale; I tre amici milanesi, il campione disperso e l'urlo delle madri. Mio figlio sparito; «Molti amici erano là dentro». Le voci dei ragazzi che si sono salvati dal labirinto in fiamme; La lunga notte di dolore tra i milanesi in vacanza a Crans-Montana: “Ho visto ragazzi in fiamme”.

Crans-Montana, gli amici milanesi scampati al rogo: «Eravamo in fila per entrare, ci ha salvati un autobus» - Il mio amico ha detto: “Beh andiamo a Montana”, quindi io mi sono messo a correre, le porte dell’autobus si erano già chiuse ... vanityfair.it