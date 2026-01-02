Crans-Montana Gassani | Mia figlia scampata alla tragedia cambio di programma l’ha salvata

Gassani racconta come un improbabile cambio di programma abbia salvato sua figlia dalla tragedia di Crans-Montana. L’evento, descritto come gravissimo, avrebbe potuto coinvolgere anche lei, ma per pura casualità è rimasta al sicuro. Questa intervista evidenzia l’importanza della fortuna e della casualità in situazioni di emergenza, sottolineando come piccoli dettagli possano fare la differenza tra vita e morte.

(Adnkronos) – "Sono rimasto atterrito, un fatto gravissimo. Per puro caso mia figlia quest'anno non era a 'Le Constellation'", teatro della strage di Crans-Montana. Gian Ettore Gassani, noto avvocato matrimonialista e fondatore dell'Ami (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) racconta all'Adnkronos come un cambio di programma dell'ultimo minuto sia stato provvidenziale per sua figlia, "scampata alla tragedia". . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Cos’è l’effetto flashover che ha scatenato la tragedia di Crans-Montana Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, non ce l’ha fatta il genovese Emanuele Galeppini La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Venezuela, Maduro sente Trump: Droga e petrolio, pronto a dialogo con Usa; Il brindisi, le candele, le fiamme: strage di ragazzi a Crans-Montana. Crans-Montana, Gassani: "Mia figlia scampata alla tragedia, cambio di programma l'ha salvata" - Montana c'era una piccola scala che conduceva al piano terra e di non aver mai visto uscite di sicurezza e porte anti panico' ... msn.com

LIVE Crans Montana, gli aggiornamenti. Tra i feriti giovane calciatore del Pescara: "Visto cose orribili" - Almeno 47 morti e 115 feriti nell’esplosione causata da un incendio all’interno del locale "Le Constellation" di Crans- gazzetta.it

Crans- Montana, le testimonianze dei sardi: «Mio fratello salvo per miracolo, all’ultimo ha scelto il locale vicino» - «Il destino ha voluto che mio fratello non sia entrato in quel posto, mercoledì notte. unionesarda.it

Crans-Montana, media: il locale faceva entrare anche i tredicenni - facebook.com facebook

Incendio a Crans-Montana, il video che mostra l’inizio del rogo nel locale x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.