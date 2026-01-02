Crans-Montana Fontana Pres Lombardia | Niguarda e nostra sanità hanno dato grandissima risposta – Il video

A Crans-Montana, Fontana, vicepresidente della Lombardia, ha visitato la struttura sanitaria, evidenziando la risposta efficace del sistema sanitario locale. Attualmente, quattro pazienti sono ricoverati, con l’arrivo di altri due previsto entro la notte. La visita testimonia l’impegno delle strutture sanitarie italiane nel garantire assistenza e gestione delle emergenze. Questo aggiornamento si inserisce nel contesto delle attività di monitoraggio e supporto alla sanità regionale.

(Agenzia Vista) Milano, 02 gennaio 2026 “Sono venuto a vedere la situazione. Devo dire che adesso sono ricoverati 4 pazienti, entro la notte ne arriveranno altri 2. Sono stati presi in cura dai nostri specialisti, uno dei nostri ragazzi è stato operato poco fa. La risposta che il Niguarda e la sanità della Lombardia ha dato sia di grandissimo livello. Ci fa piacere aiutare in un momento così drammatico. Stiamo seguendo con grandissima attenzione, ci saranno psicologi che aiuteranno i familiari. Sembra incredibile, è inaccettabile e ci deve far riflettere molto”. Così il Presidente della Lombardia Attilio Fontana da un punto stampa fuori dall’Ospedale Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Crans-Montana, Attilio Fontana al Niguarda: "Risposta della sanità Lombarda di alto livello"

Leggi anche: Crans-Montana, Fontana: "Risposta sanità lombarda di altissimo livello"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Crans-Montana, Fontana: Lombardia vicina a famiglie delle vittime; Fontana: «Dalla Lombardia totale disponibilità a sostenere l’emergenza a Crans-Montana»; Crans-Montana: condoglianze dall’estero; Svizzera: Fontana, dolore per vittime, vicini al popolo elvetico.

Crans-Montana, Fontana (Pres. Lombardia): Niguarda e nostra sanità hanno dato grandissima risposta - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it