Crans-Montana Fontana Pres Lombardia | Niguarda e nostra sanità hanno dato grandissima risposta – Il video
A Crans-Montana, Fontana, vicepresidente della Lombardia, ha visitato la struttura sanitaria, evidenziando la risposta efficace del sistema sanitario locale. Attualmente, quattro pazienti sono ricoverati, con l’arrivo di altri due previsto entro la notte. La visita testimonia l’impegno delle strutture sanitarie italiane nel garantire assistenza e gestione delle emergenze. Questo aggiornamento si inserisce nel contesto delle attività di monitoraggio e supporto alla sanità regionale.
(Agenzia Vista) Milano, 02 gennaio 2026 “Sono venuto a vedere la situazione. Devo dire che adesso sono ricoverati 4 pazienti, entro la notte ne arriveranno altri 2. Sono stati presi in cura dai nostri specialisti, uno dei nostri ragazzi è stato operato poco fa. La risposta che il Niguarda e la sanità della Lombardia ha dato sia di grandissimo livello. Ci fa piacere aiutare in un momento così drammatico. Stiamo seguendo con grandissima attenzione, ci saranno psicologi che aiuteranno i familiari. Sembra incredibile, è inaccettabile e ci deve far riflettere molto”. Così il Presidente della Lombardia Attilio Fontana da un punto stampa fuori dall’Ospedale Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Open.online
Crans Montana, estubati due giovani. Il medico: "Ci solleva il cuore", ma serve tempo x.com
Tg1. . La strage dei giovanissimi a Crans-Montana. Sono ore di angoscia e disperazione dopo l’incendio nella notte di Capodanno. Almeno quaranta i morti e 119 i feriti. Sei gli italiani ancora dispersi e undici ricoverati. Si indaga per omicidio e lesioni. #Tg1 El - facebook.com facebook
