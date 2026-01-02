Crans Montana è tornata a casa l’insegnante mantovana data per dispersa Chi manca ancora all’appello

Da ilgiorno.it 2 gen 2026

A Crans-Montana, l'insegnante mantovana dichiarata dispersa è tornata a casa, dopo essere stata erroneamente inclusa nella lista dei dispersi. La sua situazione si è chiarita e ha rassicurato familiari e amici. Restano ancora alcune persone da accertare, mentre le autorità continuano le verifiche per chiarire la dinamica della tragedia.

Il suo nome era finito per errore nella lista dei dispersi nella tragedia di Crans-Montana, ma sta bene e già ieri è arrivata a casa. Lisa Pieropan, insegnante 27enne di San Giorgio Bigarello (Mantova) si trovava nella località svizzera per festeggiare l'anno nuovo, ma distante dal luogo del disastro. Strage di Crans-Montana, oggi l’elenco dei dispersi. Le ultime notizie dalla Svizzera su morti e feriti. “Italiani coinvolti sono 19” La madre, ieri mattina, non riuscendo a mettersi in contatto con lei si era rivolta alla Farnesina per chiedere notizie. E così, il nome della donna è poi finito nell'elenco dei dispersi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

