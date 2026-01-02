Crans Montana è tornata a casa l’insegnante mantovana data per dispersa Chi manca ancora all’appello

A Crans-Montana, l'insegnante mantovana dichiarata dispersa è tornata a casa, dopo essere stata erroneamente inclusa nella lista dei dispersi. La sua situazione si è chiarita e ha rassicurato familiari e amici. Restano ancora alcune persone da accertare, mentre le autorità continuano le verifiche per chiarire la dinamica della tragedia.

Il suo nome era finito per errore nella lista dei dispersi nella tragedia di Crans-Montana, ma sta bene e già ieri è arrivata a casa. Lisa Pieropan, insegnante 27enne di San Giorgio Bigarello (Mantova) si trovava nella località svizzera per festeggiare l'anno nuovo, ma distante dal luogo del disastro. Strage di Crans-Montana, oggi l’elenco dei dispersi. Le ultime notizie dalla Svizzera su morti e feriti. “Italiani coinvolti sono 19” La madre, ieri mattina, non riuscendo a mettersi in contatto con lei si era rivolta alla Farnesina per chiedere notizie. E così, il nome della donna è poi finito nell'elenco dei dispersi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crans Montana, è tornata a casa l’insegnante mantovana data per dispersa. Chi manca ancora all’appello Leggi anche: Torna a casa un’insegnante 27enne data per dispersa a Crans-Montana: non era nel bar dell’incendio Leggi anche: “Tornata a casa”. Tragedia di Crans Montana, viva la 27enne dispersa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Incendio-killer a Crans-Montana un' infermiera ai feriti | Tornate domani c' è un caso mai visto. Strage a Crans-Montana, 47 morti e 6 italiani dispersi. Oggi Tajani in Svizzera. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Strage a Crans- msn.com

Da ieri le immagini e i racconti che arrivano da Crans-Montana parlano di panico, fumo, fughe disperate e di un incendio che si è propagato in pochi istanti. Il mio pensiero va a chi ha perso un figlio, un amico o un fratello; a chi ora è ricoverato in ospedale e a - facebook.com facebook

Crans-Montana, strage di Capodanno. Un centinaio di feriti in condizioni critiche, nel bar anche tredicenni x.com

