In seguito alla tragedia di Crans-Montana, Giuseppe Conte si distacca dalla posizione della sinistra e esprime gratitudine alla Farnesina, alla task force consolare e alla protezione civile. Queste strutture stanno lavorando per assistere i feriti e identificare le vittime, unendo tutti nel dolore e nel rispetto per le vittime di questa grave vicenda.

La strage di giovanissimi a Crans-Montana unisce tutti nel cordoglio e nel dolore. Ecco quindi che anche Giuseppe Conte depone le armi e si smarca dalla sinistra per ringraziare personalmente la Farnesina, la task force consolare e il personale della protezione civile che in queste ore stanno lavorando per riportare in Italia i feriti e identificare i morti. "Col passare delle ore le notizie e le immagini che ci arrivano da Crans-Montana ci restituiscono i contorni di una tragedia nazionale, che ci tocca tutti come genitori, a me come padre, visto che sono coinvolti dei giovanissimi", ha detto il leader del Movimento 5 Stelle in un post sui social, "Questa mattina ho chiamato la Presidente Meloni per avere aggiornamenti e farle sapere che il Movimento 5 Stelle c'è per tutte le misure e gli interventi che servono per l'assistenza agli italiani coinvolti e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, Conte si smarca dalla sinistra e ringrazia la Farnesina

