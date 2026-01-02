I tre giovani ustionati, trasferiti ieri al Niguarda di Milano dopo l’incidente di Crans-Montana, sono ancora in condizioni gravi ma stabili. Le loro condizioni vengono attentamente monitorate dai medici, mentre proseguono le cure presso l’ospedale milanese. La situazione rimane sotto controllo, con attenzione rivolta alla loro evoluzione nel corso delle prossime ore.

Restano gravi ma stabili le condizioni dei tre giovani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, trasferiti nella serata di ieri all’ospedale Niguarda di Milano. Si tratta di una donna di circa trent’anni e di due ragazzi di sedici anni, arrivati in elicottero uno dopo l’altro nell’arco di circa mezz’ora e immediatamente presi in carico dalle équipe di emergenza. Ustioni di diversa gravità, nessun trauma da scoppio. Secondo quanto riferito dal direttore del Centro ustioni del Niguarda Filippo Galbiati, uno dei pazienti presenta ustioni più profonde ed estese, mentre negli altri due le lesioni risultano meno gravi e più superficiali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, come stanno i tre ustionati traferiti al Niguarda di Milano

