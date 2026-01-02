Crans-Montana chi è la 16enne dispersa Chiara Costanzo

A Crans-Montana, una delle località più note delle Alpi svizzere, è scomparsa la 16enne Chiara Costanzo. La sua assenza ha suscitato preoccupazione tra familiari e comunità locali. La ricerca è ancora in corso, e le autorità stanno lavorando per fare chiarezza sulla vicenda. La comunità attende aggiornamenti mentre si cerca di capire cosa sia successo in questi giorni di incertezza.

La notte di Capodanno a Crans-Montana continua a lasciare ferite aperte e domande senza risposta, soprattutto per le famiglie che da giorni vivono sospese tra paura e speranza. Tra i nomi dei sei giovanissimi italiani ancora dispersi dopo il devastante incendio nel locale Le Constellation c’è quello di Chiara Costanzo, 16 anni, originaria di Arona ma studentessa e residente a Milano, dove vive con la madre Giovanna Lanella e il padre Andrea. Il suo nome è comparso nell’elenco che più di ogni altro pesa come un macigno, quello dei ragazzi di cui non si hanno notizie dalla notte del 31 dicembre, quando le fiamme hanno trasformato una festa in una trappola mortale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Chi è Chiara Costanzo, 16 anni, dispersa a Crans-Montana: il liceo Moreschi, lo sport, la casa in svizzera. I genitori: “Appesi alla speranza” Leggi anche: Crans Montana, è tornata a casa l’insegnante mantovana data per dispersa. Chi manca ancora all’appello Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Emanuele Galeppini chi è il giovanissimo golfista disperso a Crans-Montana Il padre | Ho girato gli ospedali non c’è; Il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana è destinato a peggiorare; Strage di Capodanno a Crans Montana il bilancio è destinato ad aggravarsi Tajani | 16 italiani dispersi; Chi sono i proprietari del bar di Crans-Montana dove è avvenuta la strage. Crans-Montana, il padre del 16enne ligure disperso: “Aiutateci a ritrovarlo” - Nel frattempo emergono i primi dettagli della strage: a far scoppiare l'incendio forse alcune candele pirotecniche e poi la calca mortale sull'unica scala del locale ... msn.com

Crans-Montana. Un 16enne romano ricoverato al Niguarda di Milano - E' Manfredi Marcucci, 16 anni, studente del liceo francese Chateaubriand. rainews.it

Crans-Montana, disperso il 16enne Giovanni Tamburi. La madre: "Aiutatemi a trovarlo" - Montana, disperso il 16enne Giovanni Tamburi. tg24.sky.it

Crans-Montana, il racconto drammatico del calciatore del Pescara sopravvissuto: "Ho visto scene molto dure" x.com

Crans-Montana: autorità a lavoro per identificare le vittime Le autorità svizzere sono a lavoro per identificare le vittime del rogo al bar "Le Constellation" che ha provocato decine di vittime e più di cento feriti - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.