Crans-Montana Bertolaso Ass Welfare Lombardia | In arrivo al Niguarda 4 ragazzi italiani feriti – Il video

A Milano, presso l’ospedale Niguarda, sono stati ricoverati quattro giovani italiani, tra cui una donna di quasi 30 anni e due adolescenti di 15 anni, dopo un incidente a Crans-Montana. La notizia è stata diffusa dall’assessore al Welfare della Lombardia, Bertolaso. La situazione è sotto controllo e le condizioni dei pazienti sono monitorate attentamente.

(Agenzia Vista) Milano, 02 gennaio 2026 "Abbiamo già ricoverato tre ragazzi, una giovane quasi 30enne e due ragazzini di 15 anni. Stiamo organizzando oggi il trasporto degli altri giovani italiani ricoverati negli ospedali della Svizzera. La parte significativa di questa iniziativa è aver inviato i nostri tecnici in un team partito ieri ed esperti nelle problematiche da ustioni. Hanno girato i vari ospedali, ora abbiamo le cartelle cliniche dei vari ricoverati italiani negli ospedali. Questo ci ha permesso di stabilire i pazienti trasportabili in elicottero e di identificare quelli che non possono essere trasportati a Milano per le gravi condizioni.

Crans-Montana, Bertolaso al Niguarda: «Un ragazzo ha appreso qui che il suo migliore amico è morto» - «Un ragazzo è arrivato con la mamma, che è molto provata e le abbiamo messo a fianco i nostri psicologi.

