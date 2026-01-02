Crans-Montana Bertolaso Ass Welfare Lombardia | 6 ragazzi italiani in Svizzera Condizioni gravi – Il video

Sei ragazzi italiani sono stati coinvolti in un grave incidente a Crans-Montana, in Svizzera. Secondo Bertolaso, assessore al Welfare della Lombardia, le condizioni dei feriti sono severe. Al momento, altri sei ragazzi identificati si trovano negli ospedali di Berna e Zurigo. La vicenda ha suscitato attenzione per la gravità delle ferite e la necessità di supporto.

(Agenzia Vista) Milano, 02 gennaio 2026 “Gli altri 6 feriti li abbiamo identificati e si trovano tra gli ospedali di Berna e Zurigo. Quelli non trasportabili si trovano a Zurigo oppure li stanno portando in ambulanza lì. Se ci daranno l’ok per trasportarli a casa li riporteremo appena possibile. Questa è la situazione di oggi, questa sera vi daremo ulteriori novità in base alle condizioni meteorologiche. In Svizzera ci sono da quello che ci confermano dalla Farnesina 6 ragazzi. Due di questi non li conosciamo, sono intubati e non sono in condizione di parlare. Sono in condizioni gravissime e li stiamo seguendo”. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Crans-Montana, Bertolaso (Ass. Welfare Lombardia): In arrivo al Niguarda 4 ragazzi italiani feriti – Il video Leggi anche: Crans-Montana, Bertolaso: "Al Niguarda tre ragazzi italiani feriti" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Partito il conto alla rovescia per il Carnevale civitonico; “Attorno alla biblioteca un inspiegabile disinteresse”; Liste d’attesa, in arrivo correttivi; Tarquinia, per il Pci il 2025 è stato un anno in chiaro-scuro. Crans-Montana, Bertolaso (Ass. Welfare Lombardia): 6 ragazzi italiani in Svizzera. Condizioni gravi - “Gli altri 6 feriti li abbiamo identificati e si trovano tra gli ospedali di Berna e Zurigo. ilgiornale.it

Crans-Montana, Bertolaso (Ass. Welfare Lombardia): In arrivo al Niguarda 4 ragazzi italiani feriti - Stiamo organizzando oggi il trasporto degli altri giovani italiani ricoverati negli ospedali della Svizzera. ilgiornale.it

Crans-Montana, Bertolaso al Niguarda: «Un ragazzo ha appreso qui che il suo migliore amico è morto» - «Un ragazzo è arrivato con la mamma, che è molto provata e le abbiamo messo a fianco i nostri psicologi. leggo.it

Crans-Montana, Bertolaso (Ass. Welfare Lombardia): 6 ragazzi italiani in Svizzera. Condizioni gravi

Il locale Le Constellation di Crans-Montana ha chiuso tutti i profili social. Ma su TripdAvisor si possono vedere ancora le foto degli interni e c'è un dettaglio non sfugge all'attenzione - facebook.com facebook

Tajani a Crans-Montana: «Non possiamo alleviare il dolore, ma garantiamo presenza e verità» x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.