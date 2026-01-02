Crans-Montana Attilio Fontana al Niguarda | Risposta della sanità Lombarda di alto livello

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha visitato l’ospedale Niguarda per esprimere riconoscenza a medici e operatori sanitari coinvolti nel trattamento dei giovani feriti nell’incendio di Crans Montana. La visita ha sottolineato l’efficienza e la qualità della sanità lombarda, in grado di rispondere con professionalità a situazioni di emergenza e garantire assistenza di alto livello ai pazienti.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in visita privata all'ospedale di Niguarda per ringraziare medici, operatori sanitari e tecnici intervenuti per trasportare e curare al Centro Grandi Ustioni operativo nella struttura sanitaria alcuni dei ragazzi rimasti gravemente feriti nell'incendio del locale 'Costellation' di Crans Montana. "Sono stati ricoverati 4 pazienti, ne arriveranno altri 2, presi subito in cura dai nostri specialisti. La risposta che il Niguarda e la sanità Lombarda ha dato è di grandissimo livello ", le parole del governatore in un punto stampa.

