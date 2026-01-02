A Milano sono arrivati al Niguarda altri due elicotteri provenienti dalla Svizzera, trasportando due ragazzi di 15 anni. Si tratta di due giovani feriti, ora sotto cure presso l'ospedale cittadino. La dinamica dell'incidente e le condizioni dei ragazzi sono ancora in fase di valutazione. La vicenda si inserisce in un quadro di interventi urgenti in seguito a eventi di rilievo in zona.

Sono atterrati al Niguarda altri due elicotteri in arrivo dalla Svizzera. A bordo due ragazzini di 15 anni di Milano. Lo fa sapere l'assessore al Welfare regionale, Guido Bertolaso: “Completiamo gli arrivi previsti per oggi, ma stiamo già lavorando a domani, perché abbiamo il nostro team che sta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Crans Montana, altri due feriti sono arrivati a Milano: si tratta di due 15enni

Leggi anche: Chi sono i proprietari del locale Le Constellation. Dove sono ora Jacques e Jessica Moretti, i coniugi francesi che hanno altri due locali a Crans-Montana

Leggi anche: Strage a Crans-Montana, almeno 47 morti. Tajani in Svizzera: “13 feriti e 6 dispersi italiani”, in arrivo quattro 15enni al Niguarda, ultime news

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi; Come stanno i tre ragazzi ustionati a Crans Montana e ricoverati al Niguarda; Esplosione a Crans-Montana, dalla dinamica dell'incendio alle vittime: cosa sappiamo; Crans-Montana, al Niguarda due sedicenni e una giovane di 29 anni: “Operata alla mano la ragazza”.

Crans-Montana, in arrivo a Milano due feriti. Altri due domani. Bertolaso: “Al Niguarda ragazzi tra i 14 e i 15 anni, con ustioni dal 30 al 50%” - Montana, l’incendio è partito dalle scintille accese sulle bottiglie di champagne LEGGI ANCHE: Crans- dire.it