Crans-Montana accertata la prima vittima italiana | chi è Emanuele
A Crans-Montana è stata confermata la morte di Emanuele Galoppini, giovane golfista italiano di origine genovese. La notizia ha suscitato grande cordoglio nel mondo dello sport, segnando un momento di tristezza e riflessione. Emanuele, coinvolto in un tragico incidente durante le festività di Capodanno, rappresenta la prima vittima italiana in questa tragedia.
– Il mondo dello sport italiano è stato profondamente scosso dalla notizia della morte di Emanuele Galoppini, il giovane golfista originario di Genova rimasto coinvolto nella tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, durante le festività di Capodanno. La conferma della sua scomparsa ha suscitato cordoglio non solo tra familiari e amici, ma anche all’interno dell’intera comunità golfistica nazionale e internazionale, che ha riconosciuto in lui un talento in crescita e un ragazzo dai saldi principi. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
