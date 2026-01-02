Crans-Montana 80-100 feriti sono gravi

Nella località di Crans-Montana, in Svizzera, si è verificato un incendio che ha causato circa 115 feriti, molti dei quali in condizioni critiche. Le autorità stanno gestendo l’emergenza e fornendo assistenza alle persone coinvolte, mentre le indagini sulle cause dell’incidente sono in corso. La situazione rimane sotto controllo, e si monitorano attentamente gli sviluppi per garantire la sicurezza dei cittadini e dei soccorritori.

10.30 Tra i 115 feriti nell'incendio del locale a Crans-Montana, in Svizzera, "80-100 di loro sono in condizioni critiche". Lo ha detto il capo del dipartimento della sicurezza del Canton Vallese, Stéphane Ganzer. Ganzer ha lasciato intendere che il bilancio della tragedia di Capodanno potrebbe ancora aggravarsi. "Delle numerose persone ricoverate negli ospedali - ha aggiunto - molte non sono state ancora identificate". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana. Esplosione alla festa di Capodanno, la Farnesina: 40 morti, 100 feriti. «Party per under 17, vittime non identificabili per le gravi ustioni»

Leggi anche: Strage di giovanissimi alla festa di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti, 100 feriti | Tajani: "16 italiani dispersi, 12 ricoverati". Chi sono

