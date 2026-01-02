Crans Montana 47 morti e 6 italiani dispersi | cresce la paura e la rabbia delle famiglie

A Crans Montana, un incendio causato da candele e un petardo ha provocato un'esplosione, portando alla morte di 47 persone e alla scomparsa di sei italiani. La tragedia ha suscitato grande dolore e preoccupazione tra le famiglie, mentre le autorità continuano le operazioni di soccorso. La dinamica dell'incidente sottolinea l'importanza di rispettare le norme di sicurezza in ambienti pubblici.

La potente esplosione, originata da un incendio scaturito da alcune candele e un petardo, ha devastato l'intero locale. Numerose vittime, molte delle quali giovani, risultano irriconoscibili a causa delle gravi ustioni riportate. I familiari dei dispersi: "Aiutateci a trovarli, forse sono fra i feriti non identificati". Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - Aggiornamento del 02 Gennaio delle ore 06:36; Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Svizzera, esplosione a Crans-Montana: 47 vittime accertate. Una dozzina di italiani negli ospedali, sei i dispersi. Strage a Crans-Montana, 47 morti e 6 italiani dispersi. Oggi Tajani in Svizzera.

Strage a Crans-Montana, almeno 47 morti. Oggi Tajani in SVizzera, Farnesina: "19 italiani coinvolti tra feriti e dispersi", ultime news - Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno, dopo che è scoppiato un incendio nel locale "Le Constellation": più di 40 morti e oltre cento feriti gravi, ... fanpage.it

Crans-Montana, incendio fa strage in locale Le Constellation durante la festa di Capodanno: 47 morti e 115 feriti, 6 italiani dispersi. Tajani oggi sul posto – La diretta - Tragedia nella rinomata località sciistica svizzera di Crans- lapresse.it

Da ieri le immagini e i racconti che arrivano da Crans-Montana parlano di panico, fumo, fughe disperate e di un incendio che si è propagato in pochi istanti. Il mio pensiero va a chi ha perso un figlio, un amico o un fratello; a chi ora è ricoverato in ospedale e a - facebook.com facebook

Crans-Montana, strage di Capodanno. Un centinaio di feriti in condizioni critiche, nel bar anche tredicenni x.com

