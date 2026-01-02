Kolesnikov analizza come il Cremlino stia indebolendo progressivamente la società civile in Russia, portando avanti una strategia di repressione interna, mentre contemporaneamente combatte in Ucraina. Questo approccio duale ha profonde ripercussioni sulla vita civile e sulla stabilità del paese, evidenziando le dinamiche complesse e spesso poco visibili delle azioni del governo russo.

Mosca. “Quello che in occidente non si capisce è che il Cremlino sta conducendo una doppia guerra, una interna, di repressione della società civile e una esterna, in Ucraina. E la seconda è la proiezione della prima, iniziata molto tempo fa”. Andrei Kolesnikov ha 60 anni, è stato un ricercatore del Carnegie Moscow Center, prima che chiudesse, con un passato tra Izvestia e Ria Novosti, quando ancora non erano stati fagocitati dalla propaganda di stato, mentre la sua famiglia fa parte di quell’intellighenzia liberale moscovita che è finita sotto il fuoco incrociato di divieti e censura. Nel dicembre 2022 è stato etichettato come agente straniero dal ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Così Putin distrugge la società civile in Russia, colpo dopo colpo. Parla Kolesnikov

