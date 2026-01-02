Così gli orologi sono entrati nella cultura contemporanea

Gli orologi hanno radici storiche profonde, con Ginevra che nel 1540 si affermò come centro di eccellenza nel settore. Il termine

Partiamo . 1540 - Gli orologi trovano in Ginevra la loro roccaforte. Il termine Swiss made è diventato un sinonimo di orologi di alta gamma e oggi diamo il legame per scontato. Ma come ha fatto questo piccolo paese europeo a diventare una tale potenza nell'orologeria? «La storia inizia nel XVI secolo», spiega John Reardon, esperto di orologi e fondatore del rivenditore vintage Collectability. Come racconta la Storia, nell'Europa cattolica le persecuzioni religiose spinsero gli artigiani protestanti a fuggire, e alcuni trovarono rifugio in Svizzera. Secoli fa, tuttavia, «i gioielli appariscenti e gli ornamenti vistosi erano malvisti: la Ginevra calvinista non era ovviamente il luogo adatto dove continuare a produrli», continua Reardon. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

