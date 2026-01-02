Così è divampato il rogo nel bar della rinomata meta turistica svizzera

A circa un giorno e mezzo dall’incendio nel bar di Crans Montana, le prime ricostruzioni stanno emergendo, delineando i dettagli di quanto accaduto. La tragedia, avvenuta durante il periodo di massima affluenza turistica, rimane ancora oggetto di indagini, mentre si cercano di chiarire le cause e le circostanze di un evento che ha profondamente scosso la rinomata località svizzera.

A trentasei ore dalla strage di Capodanno 2026 a Crans Montana, i contorni dell'incendio e della tragedia iniziano a farsi più definiti, sebbene ancora più drammatici. Il bilancio delle vittime, confermato anche dall'ambasciatore italiano in Svizzera, è salito a 47 morti, mentre i feriti sono circa 115, molti dei quali in condizioni critiche per gravi ustioni e inalazione di fumi tossici. Il cuore delle indagini della procura federale è ora puntato sul rispetto delle norme di sicurezza all'interno del bar Le Constellation, situato in rue Centrale, diventato una trappola mortale per decine di adolescenti, diversi dei quali provenienti da Milano. Il rogo sarebbe divampato, come mostrato in un video, dalle fiammelle sulle bottiglie di champagne che hanno incendiato il controsoffito. Il fenomeno del flashover e i dubbi sulle misure di sicurezza

