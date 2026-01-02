Cose orribili Strage di Capodanno il giovane calciatore sopravvissuto racconta cosa ha visto quella notte Terribile

Durante i festeggiamenti di Capodanno 2026, il incendio nel disco bar Le Constellation di Crans-Montana ha causato numerose vittime. Un giovane calciatore, tra i sopravvissuti, ha raccontato le terribili immagini e le emozioni vissute quella notte, offrendo un punto di vista diretto su una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. Un evento che sottolinea l’importanza della sicurezza e della prevenzione in occasioni pubbliche.

Il drammatico rogo che ha devastato il disco bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, durante i festeggiamenti per il Capodanno 2026, continua a scuotere l'opinione pubblica internazionale per la violenza delle fiamme e l'elevato numero di vittime. Tra le testimonianze più toccanti emerge quella di Eliot Thelen, giovane promessa del calcio e centrocampista lussemburghese della Primavera del Pescara, che si trovava nel locale al momento della tragedia. Il bilancio provvisorio parla di almeno 47 morti e centinaia di feriti, trasformando quella che doveva essere una notte di festa in una delle più gravi catastrofi avvenute in territorio svizzero negli ultimi decenni.

