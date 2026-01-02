Cos’è il flashover il possibile fenomeno dietro la strage di Crans-Montana

Il flashover è un fenomeno di combustione rapida che si verifica quando tutti i materiali combustibili in un ambiente chiuso raggiungono la loro temperatura di accensione simultaneamente. Nella notte di Capodanno a Crans-Montana, si ipotizza che un possibile flashover, originato da candeline su bottiglie di champagne, possa aver contribuito all’incendio devastante nel bar Le Contellation. Questo evento rappresenta un rischio serio in ambienti indoor, specialmente in presenza di materiali facilmente infiammabili.

Nel bar Le Contellation di Crans-Montana, devastato dall’incendio nella notte di Capodanno, le autorità del Canton Vallese hanno indicato tra le ipotesi principali il verificarsi di un flashover, forse partito da candeline scintillanti poste su bottiglie di champagne e sollevate verso il soffitto. Il flashover è uno fenomeni più pericolosi negli incendi in ambienti chiusi e aiuta a capire perché, in certi casi, le fiamme sembrano esplodere all’improvviso e in modo ampio, senza lasciare molte possibilità di fuga. L’ultimo bilancio aggiornato della strage in Svizzera è di 47 vittime e un centinaio di feriti, gran parte dei quali in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Lettera43.it

