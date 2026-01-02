Cos'è il belt bumping e perché sta facendo infuriare i viaggiatori internazionali
Il belt bumping è una pratica in cui i passeggeri vengono invitati a lasciare il proprio bagaglio in eccesso, spesso senza preavviso, per motivi di sicurezza o di gestione dei voli. Questa situazione causa disagio e frustrazione tra i viaggiatori internazionali, che si trovano a dover affrontare ritardi e inconvenienti imprevedibili. Di seguito, una panoramica su cosa comporta e le ragioni del crescente malcontento.
