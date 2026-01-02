Cosa sono gli Après-ski | ad alta quota non solo sci ma anche discoteche spa e aperitivi

Gli après-ski rappresentano un momento di socializzazione e relax dopo una giornata sulla neve, spesso caratterizzati da musica, drink e convivialità. Oltre allo sci, queste attività includono discoteche, spa e aperitivi in alta quota. A Crans-Montana, il Constellation era un punto di riferimento per gli appassionati di après-ski, un luogo di incontro che ha recentemente subito un incendio.

