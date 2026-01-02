Cosa sono gli Après-ski | ad alta quota non solo sci ma anche discoteche spa e aperitivi
Gli après-ski rappresentano un momento di socializzazione e relax dopo una giornata sulla neve, spesso caratterizzati da musica, drink e convivialità. Oltre allo sci, queste attività includono discoteche, spa e aperitivi in alta quota. A Crans-Montana, il Constellation era un punto di riferimento per gli appassionati di après-ski, un luogo di incontro che ha recentemente subito un incendio.
Il Constellation andato a fuoco a Crans-Montana era un luogo di ritrovo, una discoteca per i fan dell'après-ski, ossia il divertimento ad alta quota. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: I titolari francesi del locale «sono entrambi salvi». Gli après-ski e quei party nel seminterrato
Leggi anche: Pronostici Ligue 1 23 novembre: doppia chance esterna ad alta quota e non solo
L' après-ski la terrazza panoramica e la clientela facoltosa.
