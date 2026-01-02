cosa ha ucciso sara di vita e antonella di ielsi madre e figlia morte dopo la cena della vigilia di natale

Sono in corso indagini per accertare le cause della morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, decedute dopo la cena di Natale a Campobasso. La domanda centrale riguarda quale alimento possa aver provocato un’intossicazione fatale. Le autorità stanno analizzando i campioni e i residui alimentari per determinare le eventuali cause del decesso, al fine di chiarire le circostanze di questa tragedia.

Quale alimento si è rivelato fatale? È la domanda al centro dell’inchiesta sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute all'Ospedale Cardarelli di Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare dopo la cena di Natale. Le autopsie - durate circa. 🔗 Leggi su Today.it

