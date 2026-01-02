Cosa ha provocato l’esplosione a Crans-Montana? Emerge un dubbio terribile

L’esplosione a Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno ha provocato un grave bilancio di vittime. Le autorità svizzere indagano sulle cause dell’incidente, con dubbi ancora aperti riguardo alle norme di sicurezza e alle circostanze che hanno portato alla tragedia. La situazione rimane sotto stretto esame, mentre il numero delle vittime si aggrava e le indagini cercano di fare chiarezza su quanto accaduto.

Tutti i dubbi degli inquirenti sulla strage in Svizzera. Legati alle norme di sicurezza e alle cause che hanno portato all'esplosione Il bilancio provvisorio delle vittime della catastrofe avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno nella stazione sciistica svizzera di Crans-Montana continua a salire. Nel frattempo, le autorità indagano sulle cause di una tragedia senza precedenti nel Paese, che ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale. Gli ultimi dati ufficiali confermano almeno 40 morti e 115 feriti, la maggior parte dei quali in condizioni molto gravi. Due sopravvissuti hanno raccontato cosa avrebbe provocato il rogo

