Cosa fare nel weekend dal 2 al 4 gennaio in Irpinia

Durante il weekend dal 2 al 4 gennaio in Irpinia, ad Avellino si terrà il Concerto dell’Epifania al Santuario del SS. Rosario. L’evento offrirà un coinvolgente percorso tra musica lirica, tradizione natalizia e colonne sonore cinematografiche, valorizzando la cultura locale e le celebrazioni di inizio anno. Un’occasione per trascorrere il fine settimana immersi in atmosfere di musica e tradizione.

Avellino, Concerto dell'Epifania al Santuario del SS. RosarioIl concerto proporrà un suggestivo dialogo tra passato e presente, nel segno della tradizione natalizia e delle grandi arie liriche, con incursioni nella musica per il cinema che ha segnato l'immaginario collettivo di diverse.

