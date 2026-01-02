Cosa dobbiamo pensare di questa giunta regionale di Roberto Fico in Campania

La giunta regionale di Roberto Fico in Campania presenta una composizione con deleghe concentrate tra M5s e Pd, senza un assessore dedicato alla Legalità. Si discute anche della possibilità di ampliare il numero di assessori a dodici, con l’obiettivo di distribuire meglio le responsabilità. Un’analisi che evidenzia le scelte politiche e le possibili implicazioni per l’ente regionale.

Analisi della squadra regionale: super deleghe a M5s e Pd, niente assessore alla Legalità. Ipotesi, ampliare a 12 assessori. E nel 2027 probabile rimpasto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

