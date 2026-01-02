Cosa c' entrano Arezzo Wave e Fiera del Mestolo col nuovo stadio I colossi dietro il faraonico progetto

Il progetto di ricostruzione dello stadio di Arezzo, affidato ai grandi nomi dietro eventi come Arezzo Wave e Fiera del Mestolo, rappresenta un intervento di grande rilevanza per la città. Il presidente Guglielmo Manzo ha più volte sottolineato l’intenzione di avviare i lavori entro febbraio o marzo, evidenziando l’attesa e l’importanza di questa iniziativa per il territorio e la comunità locale.

“A febbraiomarzo voglio le ruspe allo stadio”. Il presidente Guglielmo Manzo ha utilizzato più volte quest'espressione per rappresentare l'impazienza sua e della tifoseria riguardo il faraonico progetto di ricostruzione del Città di Arezzo. Il conto alla rovescia sta giungendo al termine e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

