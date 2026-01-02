Cosa c'entra il Perugia con lo scandalo del calcio in Argentina | rischi e sanzioni dopo l’inchiesta sul presidente Faroni

Il coinvolgimento del presidente Javier Faroni nell’inchiesta sui fondi AFA in Argentina solleva preoccupazioni anche per il club Perugia. L’indagine potrebbe comportare sanzioni e conseguenze sulla gestione societaria, evidenziando le connessioni tra questioni legali internazionali e il mondo del calcio. Una situazione che richiede attenzione alle implicazioni legali e sportive, con possibili ripercussioni sulla stabilità del club e sulla sua futura attività.

Il presidente Javier Faroni è al centro di un'inchiesta in Argentina sui fondi AFA, con il Perugia a rischio sanzioni e paralisi societaria. Cosa rischia il club umbro per le vicende giudiziarie del dirigente argentino.

Perugia, parla l'ex Pagliari: "La cosa più preoccupante è il disamore della piazza" - Un momento sicuramente negativo e molto delicato quello che sta vivendo il Perugia, che in esclusiva a tuttoc. tuttomercatoweb.com

