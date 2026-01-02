Cosa c’è in gioco nella settimana 18 della stagione 2025?

La settimana 18 della stagione NFL 2025 rappresenta il momento decisivo per molte squadre, con qualificazioni ai playoff e classifiche da definire. In questa fase finale, ogni partita può determinare il destino di franchise e giocatori. Analizziamo gli aspetti principali in gioco in questa ultima settimana, offrendo un approfondimento sulle sfide e le opportunità che caratterizzano la conclusione della stagione regolare.

2026-01-02 20:30:00 Giorni caldissimi in redazione! La stagione regolare della NFL 2025 si concluderà domenica, ecco il nostro sguardo approfondito su ciò che è in gioco nella settimana 18 della campagna. La stagione regolare della NFL 2025 si concluderà domenica, con così tanto ancora in palio in un anno in cui la parità raramente è sembrata più netta. Quest'anno non esiste una vera squadra eccezionale nella NFL, il che rende difficile scegliere un favorito del Super Bowl. Ognuna delle 12 squadre che finora hanno conquistato un posto per i playoff ha evidenti difetti, ponendo le basi per una delle campagne post-stagionali più imprevedibili degli ultimi tempi.



Scelte anticipate e previsioni sui movimenti della linea per la settimana 18 della NFL (2025)

