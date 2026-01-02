Cosa c’è dietro la rinuncia di Trump al dispiegamento della Guardia nazionale in tre città
Poco prima dell’inizio del nuovo anno, Donald Trump ha deciso di rinunciare al dispiegamento della Guardia nazionale in Chicago, Los Angeles e Portland. Questa scelta rappresenta un passo indietro rispetto alle recenti strategie di sicurezza adottate durante il suo mandato. Analizzare le motivazioni e le implicazioni di questa decisione permette di comprendere meglio le dinamiche politiche e di ordine pubblico in questi contesti.
Poco prima dell’inizio del nuovo anno, Trump ha deciso di fare marcia indietro su una delle sue più grandi battaglie degli ultimi mesi: lo schieramento della Guardia nazionale, almeno per quanto riguarda Chicago, Los Angeles e Portland. La stiamo rimuovendo “nonostante il fatto che la CRIMINALITÀ sia stata notevolmente ridotta grazie alla presenza di questi grandi patrioti in quelle città, e SOLO per questo motivo”, ha scritto sul suo social Truth: le città “sarebbero scomparse se non fosse intervenuto il governo federale. Torneremo, forse in una forma molto diversa e più forte, quando la criminalità ricomincerà a salire alle stelle. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
