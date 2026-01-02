Corvino blinda Tiago Gabriel e svela | Club italiani ed esteri su di lui abbiamo rifiutato offerte importanti

Corvino, direttore tecnico del Lecce, conferma la volontà di mantenere Tiago Gabriel in rosa, smentendo le voci di mercato. Il dirigente ha rivelato che club italiani e stranieri hanno manifestato interesse, ma l’offerta più importante è stata respinta, rafforzando la fiducia nel giocatore. Queste dichiarazioni arrivano alla vigilia della sfida contro la Juventus, sottolineando l’importanza di Tiago Gabriel per il progetto del Lecce.

Corvino blinda Tiago Gabriel e svela un retroscena: le parole del direttore tecnico del Lecce alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus. Pantaleo Corvino, direttore tecnico del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus in programma domani all'Allianz Stadium. Conceicao recuperato per Juve Lecce, ma il portoghese verrà schierato subito dal primo minuto? Ecco cosa filtra in vista del match dello Stadium PUNTO – « Iniziamo con questo incontro, per fare un po' il punto della situazione, sapendo che da oggi c'è il mercato aperto. Noi tutti sappiamo trenta giorni di mercato quanto fanno parlare.

