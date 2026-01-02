Cortesi media da leader È lui il miglior biancorosso

Matteo Cortesi si distingue come il miglior biancorosso del 2025, secondo la classifica stilata da il Resto del Carlino. La sua costanza e professionalità lo hanno portato a ricevere questo riconoscimento, che riflette l’apprezzamento della tifoseria e della società nel corso dell’anno solare. Un riconoscimento che sottolinea il ruolo di Cortesi come punto di riferimento e leader all’interno della squadra.

Non poteva che essere Matteo Cortesi il 'Biancorosso dell'anno' per il 2025, la graduatoria del migliore dell'anno solare del Carpi in base alle valutazioni da gennaio a dicembre de il Resto del Carlino. Il fantasista ha chiuso dodici mesi fantastici con una media voto di 6,57, maturata in 35 delle 37 gare giocate in C, prima dalla squadra di Serpini nei primi 6 mesi (18 gare) e poi da quella di Cassani da fine agosto all'ultima sfida col Guidonia (19 partite). Nella tabella qui a fianco trovate il riassunto numerico che divide in due gruppi i 33 giocatori andati a voto: nella classifica principale, vinta da Cortesi, ci sono quelli con almeno la metà più una di valutazioni (19), nell'altra chi non ha raggiunto la metà ma ne ha avute almeno 10.

