Il corteo storico “Viva la Befana” si svolgerà a Roma, con il Comune di Montelepre come capofila per la Sicilia. La partecipazione, coordinata dal sindaco Giuseppe Terranova e dall’associazione Ventimiglia, coinvolge gruppi storici e folkloristici provenienti da tutta la regione. L’evento rappresenta un’occasione per valorizzare le tradizioni siciliane in un contesto culturale nazionale.

Il Comune di Montelepre, rappresentato dal sindaco Giuseppe Terranova, in collaborazione con l’associazione Ventimiglia, presieduta dalla monteleprina Zeni Zenap Chaudry, insieme a gruppi storici e folkloristici provenienti da tutte le province della Regione Siciliana, parteciperà ufficialmente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Corteo storico “Viva la Befana" a Roma: il Comune di Montelepre capofila per la Sicilia

