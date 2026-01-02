Corteo storico dei Magi 2026 | perché Milano da secoli è la città dei Tre Re Il percorso e il programma dell’Epifania

Il corteo storico dei Magi 2026 celebra una tradizione radicata a Milano, città da secoli associata ai Tre Re. Questa manifestazione ripercorre il percorso dei Magi in occasione dell’Epifania, riflettendo il legame storico tra la città e la visita dei Re alla nascita di Gesù. Di seguito, il percorso e il programma dell’evento, che ogni anno richiama cittadini e visitatori a partecipare a questa significativa commemorazione.

Il corteo storico dei Magi è una delle tradizioni più antiche di Milano dovuta al forte legame tra la città e i Tre Re che, in cerca di Gesù bambino, seguirono la cometa fino alla grotta di Betlemme per rendere omaggio al Salvatore. Celebrato nella città meneghina sin dal 1336, questo evento simbolo della ricerca della fede, è ancora oggi molto atteso dalla cittadinanza Accendi grande richiamo per la ricostruzione del corteo dei magi in abiti d'epoca, la presenza di suonatori e bande, la folcloristica passeggiata che si snoda dal Duomo fino alla chiesa di Sant'Eustorgio.

