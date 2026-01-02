Il Napoli si prepara ad affrontare la Lazio all’Olimpico, iniziando un gennaio ricco di impegni con otto partite in poco più di tre settimane. La sfida rappresenta un primo passo in un mese cruciale, in cui la squadra cercherà di mantenere la propria posizione in campionato senza apportare grandi novità o rivoluzioni. Un appuntamento importante nel cammino verso gli obiettivi stagionali.

"> Ora la Lazio. Il Napoli apre il nuovo anno con una sfida subito impegnativa all’Olimpico, primo tassello di un gennaio intenso fatto di otto partite in poco più di tre settimane. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, tra campionato e Champions servirà una gestione attenta delle energie, ma almeno per l’esordio del 2026 il principio non dovrebbe cambiare: squadra che vince non si cambia. Antonio Conte, infatti, non sembra intenzionato a stravolgere l’assetto che ha portato alla vittoria della Supercoppa a Riyadh e al successo contro la Cremonese nell’ultimo match del 2025. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli verso la Lazio senza rivoluzioni”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli verso Riyadh: Lukaku rientra, Conte prepara la Supercoppa”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, buone notizie verso Udine: rientrano Gutierrez e Lobotka”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'Inter a Bergamo ha superato i suoi limiti. Napoli, calcio bello ed efficace. Hojlund è l'acquisto dell'anno; Supercoppa, trionfo Napoli! Solo il 31 dicembre il poster celebrativo in edicola con il; Napoli, Manna: Vogliamo alzare la qualità dell'attacco; Manna, intervista esclusiva al.

1 gennaio, Napoli capitale europea dello sport a vele spiegate verso la Coppa America - Il 21 gennaio la città annuncerà ufficialmente le date del trofeo sportivo più antico del mondo competizione che, fra maggio e luglio 2027, per la prima volta verrà disputata in Italia. corrieredellosport.it