Corriere dello Sport | Napoli pronte cinque cessioni

Il Napoli si prepara a effettuare cinque cessioni nel prossimo mercato, una strategia che mira a rinnovare la rosa e ottimizzare le risorse. La società sta valutando attentamente le opportunità per gestire al meglio la fase di transizione, mantenendo saldo l’obiettivo di consolidare il progetto sportivo. Questa operazione rappresenta un momento importante nel percorso di rinnovamento del club, con attenzione alle esigenze tecniche e finanziarie.

"> Cambia tutto, improvvisamente ma fino a un certo punto. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli si era avvicinato al mercato invernale con l’idea di inserire un centrocampista, viste le assenze di Anguissa e Gilmour, e magari un terzino destro alle spalle di Di Lorenzo. Con l’arrivo di gennaio, però, le strategie sono state riviste e corrette. Secondo quanto riferisce ancora Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il rientro ormai prossimo di Frank Anguissa e Billy Gilmour, unito alle incertezze legate al futuro di Lucca, ai tempi di recupero di Lukaku e all’evoluzione della situazione Lang, ha spinto il club a rimodulare i piani. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

